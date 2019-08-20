اعلان مرزق مدينة منكوبة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس أعلن خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، أن مرزق “مدينة منكوبة”.

وبحث مجلس النواب أمس الأحداث الدامية في مرزق، وأصدر بيانا رسميا ندّد فيها بما يجري في المدينة، وقرر تشكيل لجنة أزمة لدعم الأهالي هناك.

يشار إلى جماعات مسلحة شنت هجوما مباغتا على تمركزات ونقاط الجيش الوطني والشباب المساند له في مرزق وتمكنت من السيطرة على المدينة، واتهمت عدة جهات المجلس الرئاسي بدعم الهجوم.

وقالت المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير إن القوة التي هاجمت مرزق كانت ترفع شعار “قوة حماية الجنوب” التي تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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