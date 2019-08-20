بحث تحويل مصنع التبغ في طرابلس لمدينة طبية

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مع وزير العمل والتأهيل رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية مسعود صوة، وعضو مجلس النواب عن بلدية الرجبان صلاح الصهبي، البدء في دراسة وتنفيذ مشروع مستشفى مركز الجبل والساحل الغربي بقصر الحاج وتحويل مصنع التبغ في طرابلس إلى مدينة طبية.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر ديوان رئيس مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة خُصِّص لبحث احتياجات المنطقة الغربية وبحث القرارات اللازمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية بالمنطقة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش المشروعات التي تنفذها الحكومة الموقتة في بلدية الرجبان، وكيفية تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لتقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية.

وأضافت: «تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في دراسة وتنفيذ مشروع مستشفى مركز الجبل والساحل الغربي ليقدم خدماته للمواطن من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان، على أن يكون مقره بقصر الحاج. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في تجهيز الدراسات لتحويل مصنع التبغ بطرابلس (الدريبي) إلى مدينة طبية متكاملة تعمل وفق المعايير الدولية».

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