ضربة جديدة لريال مدريد.. إصابة دياز وغيابه لشهر

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :”بعد إجراء بعض الفحوصات يوم الثلاثاء على لاعبنا براهيم دياز، وجدت لديه إصابة عضلية، وسيتم تقييم مدة غيابه بناء على استجابته للعلاج”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن اللاعب قد يغيب لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

وعاد براهيم دياز صاحب الـ20 عاما لتدريبات ريال مدريد خلال الأسبوع الماضي بعد غيابه لفترة كبيرة حتى عن الجولة التحضيرية بسبب الإصابة.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد حاليا كل من ماركو أسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وإدين هازارد الذي يعاني من إصابة عضلية وهي ذاتها التي يعاني منها الجناح البرازيلي الشاب رودريجو.

ويمتلك ريال مدريد حاليا في مركز الجناح كل من فينيسيوس جونيور وجاريث بيل ولوكاس فازكيز.

وكان النادي الملكي قد فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني ضد مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.

دياز ذو الأصول المغربية انضم إلى ريال مدريد في يناير 2-19 بمبلغ 17 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2025.

ولعب الشاب الإسباني في 15 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين في الموسم الماضي.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا