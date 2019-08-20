صلاح: مستعد لخسارة ثالث حذاء ذهبي مقابل تتويج ليفربول بالدوري

صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: “نعم أهدف للحصول على جائزة الحذاء الذهبي مجددا، ولكن الألقاب التي يحصل عليها الفريق تأتي أولا، خاصة لقب الدوري الإنجليزي”.

وأجاب على سؤاله هل أنت مستعد لخسارة ثالث حذاء ذهبي مقابل تتويج ليفربول بالدوري بقوله “نعم.. بكل تأكيد، قد أتوج بالحذاء الذهبي مرة أخرى في الموسم التالي”.

صلاح سجل 44 هدفا في جميع المسابقات في عامه الأول في ملعب أنفيلد في موسم 2017/18 و 27 هدفا في الموسم الماضي لكنه يعتبر نفسه يلعب كجناح وليس كمهاجم.

وأوضح “أنا لست مهاجمًا، ألعب كجناح، لذا فإن وظيفتي ليس فقط أن أسجل أهداف، بل أن أساعد زملائي أيضًا”.

وأردف لاعب المقاولون العرب السابق “ألعب كجناح أكثر، لم ألعب كمهاجم صريح لفترة طويلة”.

وأتم “أنا مرتاح لذلك، لأنها ليست وظيفتي الأساسية مثل المهاجم الصريح، فوظيفته أن يسجل فقط ولكن كجناح ليس عليك تسجيل الأهداف فقط، بل صناعة الأهداف واللعب مع الفريق والقيام ببعض المهام الدفاعية”.

صلاح سجل هدفا وصنع مثله في 4 مباريات رسمية لعبها هذا الموسم.

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