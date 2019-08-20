ميركل ترفض مجددا إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا

رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل مجددًا إعادة التفاوض على الاتفاق الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاءت هذه التصريحات للمستشارة الألمانية اليوم الثلاثاء في العاصمة الايسلندية ريكيافيك قبل يوم واحد من لقائها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يطالب بإعادة التفاوض.

وعلى هامش لقائها مع ممثلين عن حكومة ايسلندا، قالت ميركل:” في اللحظة التي سنمتلك فيها قاعدة عملية بشأن كيفية الحفاظ على اتفاقية الجمعة العظيمة (اتفاقية السلام مع ايرلندا الشمالية) ونتمكن فيها من تحديد حدود السوق الداخلية، فإننا لن نكون بحاجة إلى شبكة الأمان “.

يشار إلى أن بروكسل ولندن وضعا شبكة الأمان للإبقاء على حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

وأضافت ميركل:” بالطبع سنفكر في حلول عملية، ويمكن أن نجد هذه الحلول في غضون مدة قصيرة”، ولفتت إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لهذا ” لكن يجب ألا نعاود فتح اتفاق الخروج لهذا الغرض”. وأكدت ميركل على أن الدول المتبقية في التكتل (27 دولة) مجمعة على هذا الرأي ” وفيما عدا ذلك فإن لبريطانيا أن تحدد الطريق الذي ستسلكه”. وصرحت ميركل بأن الاتحاد الأوروبي يعرض من جانبه التعاون الوثيق مع بريطانيا ولاسيما في قضايا الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية مشيرة إلى تشارك الجانبين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الشراكة عبر الأطلسي. وقالت المستشارة الألمانية إن عضوية الاتحاد الأوروبي ليس فيها “إما هذا أو ذاك “. ويلتقي جونسون ميركل في وقت متأخر من بعد ظهر غد الأربعاء في برلين وذلك قبل أن يتوجه بعد غد الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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