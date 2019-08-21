ترامب: اليهود الذين صوتوا للديمقراطيين جاهلون أو غير مخلصين

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليهود الذين صوتوا لمنافسيه في الحزب الديمقراطي، بأنهم جاهلون أو غير مخلصين، وذلك وسط استمرار نزاعه مع أعضاء الكونجرس اليساريين بشأن إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: “أعتقد أن أي يهودي صوت لديمقراطي، إما أنه يفتقر تمامًا للمعرفة أو لديه عدم ولاء كبير”.

وقوبلت تصريحات ترامب بإدانة فورية من جانب التقدميين اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تشكيكه في ولاء اليهود للدولة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار نزاع الرئيس الأمريكي مع النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتين مُنعتا من دخول إسرائيل الأسبوع الماضي. وكان ترامب قد حث إسرائيل على منعهما.

وأظهر استطلاع رأي عام 2016، أن حوالي 70% من اليهود الأمريكيين صوتوا لصالح الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي نافست ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في هذا العام.

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