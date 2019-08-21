اشتباكات مسلّحة عند بوابة الـ17

ايوان ليبيا – وكالات :

اندلعت مساء الثلاثاء ،اشتباكات عنيفة عند البوابة المعروفة ببوابة الـ17 على الطريق الساحلي الرابط مدينتي طرابلس والزاوية ،بين “كتيبة معمر الضاوي” التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق و “كتيبة فرسان جنزور” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

هذا و أصدرت غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني ،تحذيرا لكل أهالي الزاوية بعدم استخدام الطريق الساحلي نحو بوابة 17 ،فيما ذكرت مصادر متطابقة ،وقوع خلافات و احتقانات كبيرة بين التشكيلات المسلحة المختلفة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

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