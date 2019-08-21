تبعات أخطاء امتحان الفيزياء

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بيانا بعد الأخطاء التي وردت في أسئلة امتحان مادة الفيزياء (الميكانيكا) للشهادة الثانوية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على تقرير مصلحة التفتيش التربوي بخصوص مادة الفيزياء (الميكانيكا) والذي جاء فيه وجود خطأ مطبعي في سؤال «قذفت كرة رأسيا لأعلى وأمسك بها عند نفس النقطة 6s…» حيث ظهر تكرار للإجابة الصحيحة مرتين في الخيارات المتاحة (30ة/س).

وقررت الوزارة منح الطلاب درجة السؤال كاملة لجميع الطلبة والذي وردت فيه إجابتان صحيحتان.

وفي السؤال «عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة لأسفل على سطح خشن بزاوية بقزو وزنه فإن قوة الاحتكاك تساوي مركبة وزنه الأفقية»، (أ) صح (ب)خطأ، رأت اللجنة أن صيغة أحد الأسئلة بها تلبس على الطالب.

وقررت الوزارة منح درجة السؤال كاملة لجميع الطلبة في هذا السؤال والذي به غموض في صيغته.

وأضافت اللجنة أن أسئلة المزاوجة «abt» لايوجد لها مثل هذه الصيغة في الكتاب المدرسي.

وأمرت الوزارة بحذف السؤال المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ولا يدخل في عملية التصحيح لجميع الطلبة وذلك لعدم وروده في الكتاب المقرر.

وبالنسبة لملاحظة اللجنة التي جاء فيها أن الوقت الزمني للامتحان غير مناسب للإجابة عن هذه الأسئلة التي تحتاج لوقت أطول، أمرت الوزارة تشكيل لجنة فنية لدراسة ما نص عليه التقرير بخصوص ملاحظة عدم كفاية الزمن للإجابة على كل أسئلة الامتحان وسوف يعمل برأيها في ما تقدمه من مقترح بالخصوص.

ولفتت الوزارة في بيانها أنه «لم يكن من الممكن تفادي هذا الأمر لأن نظم الامتحانات تنص على أن من يضع الأسئلة لكل مادة هم ثلاثة متخصصين في تلك المادة بحيث يضع كل منهم الأسئلة كاملة ومن ثم يتم اختيار نموذج أسئلة واحد ولا يعلم أي شخص ما هو النموذج الذي تم اختياره ويتم تشميعها ولا يطلع أي شخص آخر عليها إلا بعد نهاية الامتحان في تلك المادة حيث تعرض على مجموعة من المفتشين التربويين للتقييم».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا