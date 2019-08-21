مخالفات سيالة بملف الإيفاد للعمل بالخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، عن رصد عدد من المخالفات الصادرة من قبل وزير الخارجية المفوض محمد سيالة بشأن قرارات الإيفاد للعمل بالخارج.

وقال رئيس الديوان في خطابه الذي وجهه لوزير الخارجية، أنه ومن خلال متابعة أعمال الوزارة تبين إصدار العديد من قرارات الإيفاد بالمخالفة لقانون العمل بالخارج، واستمرار العمل بآلية القرارات الفردية دون تفعيل لجنة شؤون الإيفاد وسجل الأسبقية.

وطالب رئيس ديوان المحاسبة في خطابه، وزير الخارجية بإيقاف وسحب القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والعمل على تفعيل لجنة شؤون الإيفاد واعتماد سجل الأسبقية وتنظيم ملف الإيفاد للعمل بالخارج وفق خطة عمل متكاملة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا