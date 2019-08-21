تعرف على مصير تاجر الأسلحة الأميركي الذي باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قضت محكمة فيدرالية في لوس أنغليس، الإثنين، بالسجن 30 عامًا على تاجر أسلحة أردني يحمل الجنسية الأميركية، أُدين بالتواطؤ في بيع صواريخ أرض- جو إلى مجموعات مسلحة في ليبيا والشرق الأوسط.

ووصف القاضي جيمس أوتيرو خلال إصداره الحكم عملية التهريب التي قام بها رامي نجم أسعد-غانم بأنها «مرعبة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأقر غانم، البالغ من العمر 53 عامًا وهو أردني يحمل الجنسية الأميركية، بالذنب في عدد من الجرائم الفيدرالية خلال محاكمته في نوفمبر. واتهمته السلطات بالتفاوض لبيع منظومات صاروخية روسية الصنع، لمجموعة ليبية مسلحة في 2015.

وقال المدعون: «إن غانم فاوض على دفع أجور وقام بتنظيم سفر مرتزقة عرض عليهم الحصول على 50 ألف دولار في حال تمكنوا من إسقاط طائرات تابعة للحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة».

الحرب تشعرني بالسعادة

وتنبهت السلطات الأميركية إلى غانم في العام 2014 بعد أن اتصل بأحد مصنِّعي معدات الدفاع، مقره لوس أنغليس. واتصل عملاء سريون من عناصر الأمن الداخلي بغانم في أثينا واتفقوا على بيعه أسلحة تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار من بينها بنادق قنص ومعدات للرؤية الليلية، وكل ذلك «بشكل سري».

وقال غانم أيضًا إنه يمثل زبائن في إيران وحزب الله في العراق. علمًا بأن الولايات المتحدة تصنّف حزب الله منظمة إرهابية. واُعتُقل غانم في اليونان العام 2015 وتم تسليمه للسلطات الأميركية. وقبل يوم على اعتقاله قال لأحد العملاء السريين إن «الحرب تشعرني بالسعادة».

وقال محامو غانم إن موكلهم ليس تاجر أسلحة وإنه «كان ينظم أمورًا لوجستية لحكومات أجنبية، مثل شراء رادارات وشاحنات، وشحنات من عبوات المياه».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا