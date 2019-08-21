تركيا تهدد اللاجئين السوريين بالترحيل القسري إذا لم يغادروا إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة أو مواجهة الترحيل القسري.

كان حاكم إسطنبول قال الشهر الماضي، إن السوريين المسجلين في أقاليم أخرى عليهم العودة إلى تلك الأقاليم بحلول 20 أغسطس.

وفي حديث تليفزيوني مع محطة خبر ترك في وقت متأخر أمس، الثلاثاء، قال صويلو، إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 أكتوبر، وإنه سيتم السماح للذين يغادرون إسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي، موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين.

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