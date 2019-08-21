وزير الخارجية الأمريكي: هناك حاجة للتعاون بالشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى

أكد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أن هناك حاجة لمزيد من التعاون فى منطقة الشرق الأوسط أكثر من أى وقت مضى.

وأشار الوزير الأمريكى، بومبيو، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى بنيويورك، أن التحديات بالشرق الأوسط دعت كلا من الولايات المتحدة وبولندا ـ التى تتولى الرئاسة الدولية لـ مجلس الأمن حاليًا ـ إلى استحداث “عملية وارسو” ومجموعات العمل الخاصة بها، والتى أعلن عنها مؤخرًا، حيث تستهدف تعزيز مستقبل السلام والأمن فى الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الصديقة والمتحالفة والشريكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف، أن مجموعات العمل المنبثقة عن هذه العملية تركز على عدة قضايا، من بينها مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان واللاجئين وتأمين الطاقة والأمن إلكترونى والبحرى والجوى.

وأكد الوزير الأمريكى، أن بلاده ستواصل العمل من خلال عملية وارسو، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات هذه العملية فى 2020 لمتابعة مؤتمر وارسو الوزارى، داعيا جميع الدول المعنية للمشاركة فيها، ومشددًا على أنه سيتم احترام جميع الأصوات والاستماع إليها خلال المناقشات.

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