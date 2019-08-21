 تبادل لإطلاق النّار بين قوّات الأمن المصريّة ومسلحين بشمال سيناء

سيناء 21 أغسطس 2019 (وال)- أعلن مصدر أمني مصري أمس الثلاثاء عن مصرع 11 مسلحا، بسبب تبادل لإطلاق النّار مع قوات الأمن أثناء اقتحام أحد المزارع بمحيط مدينة العريش شمالي سيناء.

وأوضح المصدر أنه تم العثور خلال العملية الأمنية، على عدد من الأسلحة والذخائر المختلفة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قطاع الأمن الوطني، حصل على معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع في منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش وكرا لهم، ومركزا للتخطيط للعمليات الإرهابية. وأشارت إلى أن المسلحين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن فور اقترابهم مما دفع القوات التعامل معهم.(وال – سيناء ) س خ / رس

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