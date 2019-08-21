وصول تعزيزات عسكرية تركية للوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وكالة الأناضول التركية عن وصول تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق، في خرق صارخ لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توريد الأسلحة لحكومة الوفاق ولكن الجديد هو أن تعلن وكالة الأناضول التركية للأنباء والمحسوبة على الحكومة التركية ذلك.

تدخلات تركية في الصراع الدائر في ليبيا تمثلت في تزويد قوات الوفاق بطائرات مسيرة وبأسلحة وذخائر في خرق صارخ للحظر الدولي لتوريد السلاح إلى ليبيا ويتم كل ذلك في رابعة النهار وأمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي.

الضربات الموجعة للقواعد العسكرية التركية الخاصة بالطائرات المسيرة التي أنشأت في مطارات ليبية مختلفة جعلت تركيا تؤكد صراحة اصطفافها وتبرز دورها في الحرب الدائرة في ليبيا ليستمر المجتمع الدولي في المراقبة لتلك الخروقات دون أن يحرك ساكنا.

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