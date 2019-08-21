ظريف يحذر واشنطن: الوجود العسكري لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن

– قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال “غير متوقعة” ردًا على سياسات الولايات المتحدة “غير المتوقعة” في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال ظريف في كلمة أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترامب أن يأتي أفعالا غير متوقعة، ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة”.

ومضى قائلا : الوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن”.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا