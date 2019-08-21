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ظريف يحذر واشنطن: الوجود العسكري لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

– قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال “غير متوقعة” ردًا على سياسات الولايات المتحدة “غير المتوقعة” في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقال ظريف في كلمة أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترامب أن يأتي أفعالا غير متوقعة، ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة”.
ومضى قائلا : الوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن”.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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