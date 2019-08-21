مدينة إيواء عمانية في بنجلاديش للاجئي ميانمار

أعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن انتهاء أعمالها الإنشائية لإقامة مراكز سكنية عمانية لإيواء مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش.

تشرف على المشروع سفارة السلطنة في بنجلاديش بالتنسيق مع مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة، ومكتب اللاجئين التابع للحكومة البنجلاديشية.

تستوعب المراكز الإيوائية العمانية الجديدة نحو 1600 أسرة ، في مرحلتها الأولي ، وتم تشييدها في مدينة كوكس بازار بالقرب من حدود بورما، وهي متكاملة الخدمات، ومكونة من ستة قطاعات واسعة تم إنشاؤها لتلك الأسر من لاجئي الروهينجا التي تعاني ظروفاً سيئة.

كما قام فريق عمل يمثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بتوزيع مساعدات إنسانية، على النازحين.

في توقيت سابق بادرت السلطنة فور اندلاع الأزمة بإقامة المخيم العماني لاستقبال اللاجئين ضمن برنامج مساعدات الإغاثة التي تقدمها ويضم 1000 مسكن ،وشهد افتتاحه مجموعة من كبار المسئولين في حكومة بنجلاديش، والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كوكس بازار ، حيث ثمنوا جهود السلطنة لإنقاذ المشردين من خطر الانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة خاصة في تلك المناطق. وكانت ميانمار قد شنت حملة استهدفت الروهينجا عام 2017 ، وأسفرت عن فرار 730 ألفا منهم إلى منطقة كوكس بازار الحدودية ،حيث يعيشون فى مخيمات بائسة ، خشية تعرضهم لمزيد من الاضطهاد إذا عادوا إلى وطنهم.

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