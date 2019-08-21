رسميا – مهاجم الجزائر ينضم إلى موناكو

بطل أمم إفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف فينيرباهتشه.

وقال النادي الفرنسي في بيان: “يسر موناكو الإعلان عن ضم إسلام سليماني”.

وأضاف البيان “سليماني انضم من ليستر سيتي على سبيل الاعارة مع خيار الشراء في المستقبل”.

سليماني لم يلعب منذ 21 فبراير الماضي، بسبب إبعاده من قبل مدرب فريق فينيرباهتشة التركي والمشاركة مع الرديف.

قبل أن يشارك في عدة مباريات في بطولة أمم إفريقيا كبديل، بينما لعب مباراة واحدة بشكل أساسي.

بشكل عام، لعب سليماني هذا الموسم 25 مباراة مع فريقه التركي في كل البطولات وسجل 5 أهداف.

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