موظفو ريان أير في البرتغال يعلنون الإضراب عن العمل

أعلنت نقابة عمالية برتغالية اليوم الأربعاء إضراب العاملين عن العمل في شركة ريان أير للطيران منخفض التكاليف، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن تصدر فيه محاكم في إيرلندا وبريطانيا حكمها بشأن طلبات تقدمت بها الشركة لمنع إضراب العاملين في هاتين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية أن نقابة طواقم العمل بالشركة دعت للإضراب عن العمل لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم.

وكان إضراب عدد من العاملين بالشركة في أنحاء أوروبا العام الماضي قد أدى لإلغاء المئات من الرحلات الجوية في ذروة موسم العطلات الصيفية في شهري أغسطس وسبتمبر.

ويسعى الطيارون الأيرلنديون والبريطانيون للمشاركة في الإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين، للمطالبة بأجور أفضل وتحسين أوضاع العمل.

ومن المقرر أن ينظر قاضي اليوم بلندن في طلب شركة ريان أير بمنع إضراب الطيارين في بريطانيا، بحسب ما ذكرته وكالة برس أسوسييشن. كما يعتزم الطيارون البريطانيون الإضراب عن العمل في عدة أيام خلال شهر سبتمبر المقبل.

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