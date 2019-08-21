سلامة: الحل العسكري في ليبيا وهم مكلف

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، التأكيد على ضرورة العودة للمفاوضات واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، معتبرًا أن الحل العسكري للأزمة «وهم مكلف»، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة «تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية».

جاء حديث سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والترويج التجاري المالطي، كارميلو أبيلا بمقر الوزارة في العاصمة فاليتا، نقل تفاصيله موقع «إندبندنت» مالطا.

وردًّا على تعليق وزير الخارجية المالطي، كارميلو أبيلا، بشأن الحل العسكري في ليبيا، قال سلامة، «إن الحل العسكري هو وهم، وهو مكلف كذلك». وأوضح أنه «بعد أشهر من الصراع وأكثر من 1200 قتيل، تقترب الأمم المتحدة أخيرًا من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية».

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