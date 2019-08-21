مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد مجلس الدولة أمس الثلاثاء جلسة تشاورية تحضيراً لجلسته العامة القادمة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

مجلس الدولة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه تم وضع البنود المتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية وسبل التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما المتضررين من ما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وأشار المكتب الإعلامي إلى مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.

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