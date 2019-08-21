اشتباكات عنيفة في منطقة السبيعة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت معلومات متطابقة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دائرة في محور السبيعة جنوب طرابلس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة، وسط تضارب من الأنباء بين الطرفين.

وقال الناطق باسم عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي إن «القوات تحقق تقدمًا مهمًا في السبيعة وتعمل على بسط السيطرة عليها»، موضحًا أن القوات سيطرت على المنشآت الحيوية في المدينة مثل مستشفى السبيعة ومعهد الطيران وسط المدينة.

وأكد أن القوات تتقدم بحذر نظرًا لأن هناك أحياء سكنية في المنطقة، مشيرًا إلى أن بداية تقدم القوات جاء بقصف للمدفعية وتقدمت للقوات البرية وسط تراجع القوات المقابلة من مناطق تمركزها.

فيما قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع لقوات القيادة العامة، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن قوات القيادة العامة تصدت لهجوم من قوات الوفاق «للتقدم نحو السبيعة وكبدتهم خسائر في المعدات والأفراد».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا