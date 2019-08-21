رسميا – الصفقة السابعة.. روما يضم زاباكوستا

الظهير الإيطالي تم وضع خيار تمديد إعارته حتى نهاية يونيو 2020.

زاباكوستا انضم لصفوف تشيلسي قادما من تورينو الإيطالي في صيف 2017 ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال موسمين مع البلوز.

الدولي البالغ 27 عاما علق على ارتداءه قميص الذئاب قائلا: “ممتن للانضمام إلى روما بعد الخبرة التي اكتسبتها خارج البلاد كلاعب وشخصيا”.

جانليوكا بتراكي المدير الرياضي لروما صرح عن انضمام الإيطالي “بمقارنة باللاعب الذي عرفته في تورينو، روما الآن يمتلك لاعبا ناضجا وشخص قادر على تقديم فترة جيدة للنادي”.

وأصبح زاباكوستا سابع صفقات الفريق الصيف الجاري، بعد ضم ليوناردو سيبنتزولا وأمادو دياورا وجانليوكا مانشيني وباو لوبيز وجوردان فيرتو وميرت شيتين.

ومن المقرر أن يستهل الجيالوروسي مشوارهم في الدوري الإيطالي أمام جنوى الأسبوع المقبل.

وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي في الثاني من سبتمبر المقبل رفقة أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى.

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