ذا صن: يونايتد يبدأ الاستعداد لضم سانشو في يناير

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية ذكرت أن يونايتد بالفعل يستعد لضم سانشو مع فتح باب الانتقالات الشتوية ليواصل تدعيم صفوفه.

صفقات قليلة ليست على مستوى طموح الجماهير أبرمها مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية، لذلك يجهز النادي الإنجليزي عرضا ماليا ضخما لضم النجم الشاب.

ورصد يونايتد مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لتقديم عرض لنادي بروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي.

وبعد بيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان قبل أسابيع مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، أصبح من السهل على مانشستر يونايتد أن يدفع 100 مليون لضم سانشو.

وفي حالة توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع دورتموند، سيحدد راتبا للاعب الشاب يصل إلى 190 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وفقا لما ذكرته الصحيفة.

سانشو البالغ من العمر 19 عاما لعب مع دورتموند في الموسمين الماضيين 58 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي سجل سانشو هدفين في الدوري والسوبر الألماني.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع 3 لاعبين في الصيف الجاري وهم آرون وأين بيساكا من كريستال بالاس وهاري ماجواير مدافع ليستر سيتي ودانييل جيمس مهاجم سوانزي سيتي.

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