أمريكا تلغي قيودا بشأن احتجاز الأطفال المهاجرين عند الحدود

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، قواعد جديدة تلغي الحد الحالي للمهلة الزمنية لوضع الأطفال المهاجرين في الاحتجاز الاتحادي بعد وصول الولايات المتحدة مع بالغين يقدمون طلبات لجوء.

ترمي هذه الخطوة إلى خفض عدد الأسر التي تصل عند الحدود الأمريكية المكسيكية، ويتم الإفراج عنها لدخول الولايات المتحدة.

ولطالما اشتكت إدارة ترامب من أن مهلة العشرين يوما الخاصة بالأطفال تعني أن الأسر يتم الإفراج عنها في أمريكا بانتظار موعد محكمة قد يحل بعد سنوات في المستقبل.

وتأتي القواعد المقترحة بعدما تسببت سياسة الإدارة المتمثلة في فصل البالغين عن أطفالهم في غضب هائل العام الماضي، ولكن قد تتعارض مع حكم قضائي بشأن الأطفال المحتجزين بالفعل.

وأعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفن ماكلينان القواعد الجديدة، قائلًا إن المهربين والأشخاص ذوي مطالب لجوء لا تستند إلى أسس قوية أساءوا استغلال اتفاق تسوية تم التوصل إليه قبل سنوات في قضية نظرتها المحاكم أرست مهلة العشرين يوما لوضع الأطفال في الاحتجاز الاتحادي. وأضاف ماكلينان أن متطلبات تسوية المحكمة لا تلائم أزمة الهجرة الحالية والعدد القياسي للأسر التي تصل عند الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. وقال في مؤتمر صحفي إن القاعدة تضع معايير جديدة للعناية بالأسر، التي سوف يتم وضعها في الاحتجاز الإداري بانتظار صدور قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم. ووصف ماكلينان المنشآت التي سيتم استخدامها لإيواء الأسر بأنها “مختلفة اختلافًا جذريًا” عن تلك التي تعرضت للتدقيق بسبب الاكتظاظ والظروف السيئة.

وقال إن من بين وسائل الراحة غرف المعيشة الجماعية والفصول الدراسية والمكتبات وملاعب كرة القدم.

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