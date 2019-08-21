حمدوك: التركة ثقيلة في السودان والقطاع المصرفي على وشك الانهيار

أكد رئيس وزراء السودان الجديد عبدالله حمدوك أن التركة ثقيلة في السودان، ولكن مع إجماع الشعب السوداني يمكن العبور إلى بر الأمان.

وقال حمدوك عقب أدائه اليمين الدستورية مساء اليوم الأربعاء رئيسا للوزراء: إن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج، هو من أبرز أولويات الحكومة الجديدة.

وأضاف أننا سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى فى السودان على وشك الانهيار.

وقال هناك قضايا فى السودان لايمكن المساومة بشأنها، مشيرا إلى أن هناك مناخا ملائما للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وأوضح أن الأولوية تتمثل في إيقاف الحرب وتحقيق السلام، مشيرا إلى دور الإعلام في المرحلة المقبلة من بناء السودان. وكان حمدوك قدأدى اليمين الدستورية مساء اليوم الأربعاء كرئيس لوزراء السودان أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بعد وصوله قادما من إثيوبيا. ودعا حمدوك، في تصريح صحفي في مطار الخرطوم بعد وصوله فى وقت سابق اليوم، إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، بحسب سونا. ونادى حمدوك بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، داعياً جميع الأطراف للعمل مع بعض حتي تتغير أوضاع البلاد وتتجه الي آفاق أرحب من التنمية والازدهار وعبر عن سعادته بالعودة إلي أرض الوطن، تلبية لقرار الشعب. كان البرهان قد أدى في وقت سابق من اليوم الأربعاء اليمن الدستورية رئيسا للمجلس السيادي أمام رئيس القضاء، وبعد ذلك أدى أعضاء المجلس اليمين أمام البرهان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا