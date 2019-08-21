رئيس الوزراء السوداني الجديد: إنهاء الحرب وبناء السلام أولوية الفترة الانتقالية

قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، إن إنهاء الحرب وبناء السلام أولوية الفترة الانتقالية.

وأكد حمدوك، أن العمل على حل الأزمة الاقتصادية أمر أساسي أيضًا.

حمدوك، وهو خبير اقتصادي تقلد مناصب بمؤسسات دولية، وعمل في الأمم المتحدة لسنوات.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية أن عبد الله حمدوك، الذي اختاره قادة الاحتجاج ليصبح رئيس الوزراء، دعا الأربعاء إلى إقامة ديموقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي.

كما دعا إلي “إرساء نظام ديموقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين”، لافتا إلى أن “النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع”.

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