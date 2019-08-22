ليكيب: ريال مدريد يعرض 100 مليون يورو + 3 لاعبين لأجل نيمار.. وباريس يرفض

صحيفة “ليكيب” الفرنسية ذكرت أن ريال مدريد تقدّم بعرض هائل إلى باريس سان جيرمان.

العرض اشتمل على مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين، هم: جاريث بيل، وجيمس رودريجيز، وكيلور نافاس.

رغم ذلك، رفض باريس سان جيرمان العرض.

وذكرت ليكيب أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يحاول خطف نيمار، بل ينافسه برشلونة ويوفنتوس في الوقت نفسه.

وكانت إذاعة مونت كارلو الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان وافق على إدخال برشلونة لـ فيليبي كوتينيو في الصفقة، قبل أن ينتقل البرازيلي إلى بايرن ميونيخ معارا لاحقا.

برشلونة أرسل وفدا إلى باريس للتفاوض بالفعل يقوده إيريك أبيدال، لكن الاجتماع بـ ليوناردو أراوجو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لم يسفر عن اتفاق.

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