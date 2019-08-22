ماركا: نافاس طلب الرحيل عن ريال مدريد

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن نافاس تقدّم بطلب للرحيل إلى إدارة ناديه، سعيا لخوض تجربة جديدة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

نافاس يؤمن أن الوقت قد حان لتغيير الأجواء، بعد أن بات جليا سيطرة تيبو كورتوا على مركز حراسة المرمى الأساسي في ريال مدريد.

حارس المرمى الكوستاريكي حاول عكس الوضع خلال فترة الإعداد، لكن زيدان اتخذ قراره وكان واضحا في التعويل على كورتوا.

نافاس كان محط اهتمام من باريس سان جيرمان في بداية سوق الانتقالات، لكن تولي ليوناردو أراوجو منصب المدير الرياضي في النادي الفرنسي عطّل الصفقة.

رغم ذلك، يؤمن المحيطون بـ نافاس أن فرصه في اللعب لـ باريس سان جيرمان قائمة بسبب رغبة الأخير في استقدام حارس مرمى.

من جانبه، سيضطر ريال مدريد إلى دخول السوق بشكل متأخر والبحث عن بديل لـ كورتوا، وهدفه سيكون حارس مرمى صاحب خبرة يقضي موسما وحيدا في الفريق.

ريال مدريد تخلى بالفعل عن الأوكراني الشاب أندري لونين وتركه يخرج معارا إلى بلد الوليد لمدة موسم، كما باع لوكا زيدان إلى راسينج سانتاندير.

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