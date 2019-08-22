بعد ضم بالوتيلي.. بريشيا يسعى لضم نجمي ميلان وإنتر السابقين

بريشيا ضم في الصيف الجاري، الإيطالي ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ووفقا لموقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية فأن النادي تواصل مع الدولي الكولومبي من أجل معرفة إمكانية ضمه بعدما قضى 3 سنوات في الصين رفقة شنجهاي شينوا.

وسبق للاعب الوسط البالغ 33 عاما أن ارتدى قميص إنتر في الفترة من 2012 وحتى 2016 قبل الرحيل للصين.

وحسب “فرانس فوتبول” الفرنسبة فأن النادي الإيطالي دخل أيضا في مفاوضات مع عادل رامي مدافع ميلان ومارسيليا السابق.

رامي الذي توج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا سبق له اللعب بقميص ميلان موسم 2014-15.

ويجد بريشيا منافسة من فينيربهاتشه التركي وأونال تيجيريس المكسيكي ولوس أنجلوس الأمريكي لضم الفرنسي البالغ 33 عاما.

الجدير بالذكر أن الثنائي يعدان دون أندية بعدما فسخا تعاقدهم مع أنديتهم ويحق لهم التوقيع مع أي ناد في صفقة انتقال حر.

وعاد بريشيا للدوري الإيطالي بعد غياب 7 مواسم قضاها في الدرجة ليتأهل بعد حصد صدارة الدرجة الثانية الموسم الماضي.

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