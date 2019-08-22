بومبيو يتحدث هاتفيا مع وزير خارجية الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب

تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الدنماركي، الأربعاء، وأشاد بالتعاون الأمني بين البلدين وذلك بعد يوم من إلغاء الرئيس دونالد ترامب على نحو مفاجئ زيارة للدنمارك بسبب رفضها فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “الوزير بومبيو تحدث هاتفيا اليوم مع وزير خارجية الدنمارك جيب كوفود فيما يتعلق بتأجيل سفر الرئيس ترامب إلى الدنمارك”.

وأضافت “عبر الوزير (بومبيو) عن تقديره لتعاون الدنمارك باعتبارها واحدة من حلفاء الولايات المتحدة وبمساهمة الدنمارك في التعامل مع الأولويات الأمنية العالمية المشتركة”.

وتابعت “الوزير ووزير خارجية (الدنمارك) كوفود بحثا أيضا تعزيز التعاون مع مملكة الدنمارك بما في ذلك جرينلاند في القطب الشمالي”.

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