فيتو شكشك في وجه سيالة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك كتاباً وجهه إلى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أكد فيه مخالفة الأخير لصحيح القانون مطالباً إياه بسحب جملة من القرارات أصدرها مؤخراً .

ونص شكشك في الكتاب الصادر بتاريخ 8 أغسطس الجاري على أنه يأتي تنفيذاً لدور ديوان المحاسبة في متابعة القرارات ذات العلاقة بالمال العام في إشارة منه إلى المال التي تهدره الخارجية كمرتبات بالعملة الصعبة على الآلاف من موظفيها في الخارج .

ومن خلال ذات الكتاب تبيّن بأن سيالة قد خالف تعليمات سابقة صادرة من الديوان بتاريخ 2 أبريل الماضي وقد نصت تلك التعليمات على ضرورة إتباع وزارة الخارجية الآليات المعمول بها للإيفاد للخارج مع ضرورة معالجة القرارات الصادرة قبل ذلك التاريخ بالمخالفة .

وأكد شكشك بأن سيالة قد تجاوز القانون من خلال إصدار تكليفات جديدة بخلاف القانون وبشكل فردي بينما ينص القانون على أن الإيفاد للعمل بالخارج يجب أن يتم من خلال لجنة الإيفاد وسجل أسبقية مدونة به أسماء من يستحقون العمل بالخارج .

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