الغرياني يتهم البعثة الاممية بالتجسس

ايوان ليبيا – وكالات :

اتهم المفتي -المعزول بقرار من البرلمان الليبي- الصادق الغرياني، منظمات وجهات دولية تعمل في ليبيا بأن عملها تجسسياً قائلاً إنه “ثمة مؤسسات دولية تأتي باسم الحوار الإنساني والمصالحة، وعملها استخباراتي لجمع المعلومات لتقديمها لصانعي القرارات في بلدانهم ومنفذي المشاريع التدخلية في شؤون بلداننا”.

ونوه “الغرياني” إلى أن “اجتماع مسؤولين أجانب، سواء من البعثة الأممية أو سفراء، بالمواطنين بصفة فردية في المدن الليبية مخالف للقوانين ولا يسمح به هؤلاء المسؤولون الأجانب في بلدانهم”.

ورأى الغرياني أن: (مشاريع الأمم المتحدة عادة تبدأ بمثل هذه اللقاءات الفردية المشبوهة، وقد لُدِغنا منها مرارا وتَكرارا، والمؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين ) دون أن يحدد المناسبتين التي لدغ ورهطه فيهما.

ويرى المفتي المعزول في تناقض مريع وخلط سافر للأوراق بأن: (الحل أن تجتمع كلمة مَن يَعنيهم الأمر من النخَب والثوار على ألا يسمحوا بالجلوس إلى المندوبين الأجانب إلا بعد أن يوضع حفتر ومن ارتكبوا معه الجرائم على قائمة العقوبات الدولية) مايعني أن يجوز الجلوس للأجانب بعد وضع المشير في قائمة عقوبات وحينها حسب مقاصده ستنتفي تهمة التجسس عن البعثة والسفراء وحلال أن يختلط السفراء بمن شاءوا.

ويرجع الغرياني ليستدرك محاججاً : ” الاجتماعات بمسؤولين أجانب في البلاد التي لها سيادة وتحترم القانون لا يتم إلا عبر إدارة المراسم لوزارة الخارجية.. ولو أنَّ سفيرا أجنبيا عقد اجتماعات في بلدان هؤلاء السفراء الأجانب مع بعض مواطنيهم بصفة فردية لتَم إبعاده وعُدَّ غير مرغوب فيه لقيامه بنشاط لا يتفق مع طبيعة عمله الدبلوماسي، ولَتُّهِم هو ومن اجتمع معه من المواطنين بالتجسس”.

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