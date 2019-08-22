البحث عن تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط

ايوان ليبيا – وكالات :

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، «نقاش مستفيض حول تدبير تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط، خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذا التوجه».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس إن السراج اجتمع بوزير التخطيط المفوض الطاهر الجهيمي ووزير المالية المفوض فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وتناول الاجتماع «الاستثمار في قطاع النفط، وتنفيذ خطط لتطويره بشكل فعال ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة، وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية والاعمار بمختلف مناطق ليبيا».

كما اتفق خلال الاجتماع على «تحديد ميزانية اعتبارية لتبدأ المؤسسة الاستثمار في قطاع النفط، ولتتمكن المؤسسة من رفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وكافة خطط التطوير خلال السنوات القادمة».

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