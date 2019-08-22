المجلس السيادي في السودان: عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين رئيساً للمجلس

العنوان_الخرطوم

أدى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي المنتهية صلاحيته، اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد رئيسا للمجلس السيادي المشكل حديثا أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وكان البرهان يرتدي بزته العسكرية خلال مراسم أداء اليمين، التي عقدت في قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.

وأدى بعد ساعتين من ذلك تسعة من الأعضاء العشرة الباقين اليمين الأربعاء أمام البرهان ورئيس جهاز القضاء. وسيؤدي العضو الأخير اليمين في وقت لاحق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، سونا.

ومن المتوقع أن يؤدي المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليمين مساء اليوم أيضا.

وكان السودان قد استكمل الثلاثاء تشكيل المجلس السيادي، الذي يضم 11 عضوا، والذي سيدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات حتى إجراء الانتخابات.

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