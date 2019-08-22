رئيس للحكومة الانتقالية السودانية يؤدي اليمين الدستورية

الخرطوم 22 اغسطس 2019 (وال ) -أدى “عبد الله حمدوك ” أمس الأربعاء في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم اليمين الدستورية بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الانتقالية.

وأدى حمدوك القسم أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وجاء ذلك متزامنا مع أداء البرهان القسم أمام مجلس القضاء في نفس اليوم ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني كما أدى بعده غالبية أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.

وعبدالله حمدوك تقلد سابقا عدة مناصب منها الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كما عمل كخبير اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام والحكومة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

وفي السياق ذاته أتفقا المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا إلى جانب مجلس الوزراء لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستدوم 39 شهرا.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

والجدير بالذكر أن السودان ستبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.(وال ) س خ / رس

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