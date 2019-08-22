ويليامز في مصراتة لبحث العملية السياسية

ايوان ليبيا – وكالات :

زارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، بلدية مصراتة، حيث أجرت اجتماعات تناولت عدة موضوعات، منها مبادرة الممثل الخاص، غسان سلامة، بنقاطها الثلاث للعودة إلى العملية السياسية.

يذكر أن سلامة دعا، عقب انتهاء الهدنة التي جرت طوال فترة عيد الأضحى الماضي، إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار، منوهًا بأن الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف»، كما كشف عن «قرب العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية».

والتقت ويليامز، عميد وأعضاء البلدية وممثلين عن المجتمع المدني والشيوخ وزعماء القبائل في المنطقة وكذلك ممثلين عن المرأة والناشطين، وفق بيان البعثة الأممية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشارت البعثة إلى أن زيارة ويليامز إلى مصراتة، تأتي بهدف دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وقد جاءت عقب جولة لها في الشرق الليبي خلال شهر يوليو الماضي.

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