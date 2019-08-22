حوار – زاباكوستا يتحدث عن العودة لإيطاليا بشخصية أقوى و10 دقائق مع المدرب

وأعلن روما يوم الأربعاء ضم الظهير الأيمن لتشيلسي الإنجليزي حتى يناير المقبل، مع وضع خيار تمديد إعارته حتى نهاية يونيو 2020.

زاباكوستا كان قد انضم لصفوف تشيلسي قادما من تورينو الإيطالي في صيف 2017 ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال موسمين مع البلوز.

قناة روما أجرت حوارا مع اللاعب وجاء نصه كالتالي، حسب الموقع الرسمي للنادي.

ما هي انطباعاتك الأولى عقب الانضمام إلى روما؟

أشعر بإيجابية كبيرة. يسرني أن أكون هنا عقب عام صعب للغاية. أن أكون قادراً على البدء من جديد في ناد كهذا، أمر مثير.

كيف تعتقد أنك تحسنت خلال موسمين في إنجتلرا؟

أعتقد أنني تطورت كثيراً كشخص. أصبحت شخصية أقوى لأنه كان علي التعامل مع مكان مختلف وثقافة مختلفة ولغة مختلفة وأسلوب حياة مختلف. بالتأكيد لم يكن الأمر سهلاً، لكنها كانت تجربة إيجابية للغاية.

متى علمت أن روما مهتما بك؟

كنت على علم باهتمام روما منذ فترة، ولكن كان هناك بعض الأشياء التي تحتاج للتسوية مع تشيلسي. عندما تواصلوا معي، قلت نعم على الفور. أريد تقديم كل ما لدي لهذا النادي على الفور.

ما مدى تأثير جيانلوكا بيتراكي على اتخاذك لقرارك؟

كان مؤثرا بالطبع، كوني أعرفه منذ اللعب في تورينو، لكن بغض النظر عن ذلك روما فريق كبير، لذلك لم يكن هناك شك في قراري النهائي.

هل تمكنت من التحدث إلى باولو فونسيكا؟

نعم، رغم ازدحام اليوم، لكني تحدثت معه لمدة 10 دقائق، وكنت قادرا أيضا على مقابلة زملائي في الفريق. سمعت أنه يعمل بجد ويجيد تحفيز اللاعبين، لذا لا يمكنني الانتظار لبدء العمل معه.

هناك الكثير من اللاعبين الإيطاليين في روما الآن. هل هذه ميزة لك قبل اليورو؟

أعتقد أن هذا الأمر جيد للكرة الإيطالية ولروما. من الجيد أن يتمكن المزيد من اللاعبين الشباب من البدء في التعبير عن أنفسهم داخل مثل هذه الأندية الكبيرة.

لعبت في الأوليمبيكو مع تشيلسي قبل عامين. ماذا تقول عن الملعب ومشجعي روما؟

لسوء الحظ لم تكن المباريات رائعة لتشيلسي، ولكنني أتذكر مدى صخب جماهير روما، حتى في ستامفورد بريدج. أنا معجب بالجماهير حقا، وكانت الأجواء هنا جنونية. من المؤكد أن اللعب أمام هذه الجماهير مدهش.

حسبما نتذكر سجلت اول هدف لك في الدوري الإيطالي أمام جنوى وكان هدفك الأول مع تورينو ضد جنوى أيضا. حسنا مباراتك الأولى مع روما قد تكون يوم الأحد أمام جنوة

هذا صحيح، أهدافي الأولى مع أتالانتا وتورينو ضد جنوى. أتمنى أن يكون هذا فألا حسنا للمباراة الافتتاحية للموسم. البدء بتسجيل هدف سيكون حلما، لكن الشيء الأهم هو الفريق والحصول على الثلاث نقاط.

هل لديك رسالة للجماهير؟

أريد فقط أن أعدهم بأنني من اليوم الأول، سأبذل قصارى جهدي من اجل روما. سأحاول دائما منح 100% في كل تدريب ومباراة.

وأصبح زاباكوستا سابع صفقات الفريق الصيف الجاري، بعد ضم ليوناردو سيبنتزولا وأمادو دياورا وجانليوكا مانشيني وباو لوبيز وجوردان فيرتو وميرت شيتين.

ومن المقرر أن يستهل الجيالوروسي مشوارهم في الدوري الإيطالي أمام جنوى الأسبوع المقبل.

وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي في الثاني من سبتمبر المقبل رفقة أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى.

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