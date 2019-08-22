حقيقة وجود خلافات بين المجموعات المُسلحة التابعة الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر عسكرية عن نشوب خلافات بين المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق، مُشيرة في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن هذه الخلافات أصبحت تُظهر أكثر طبيعة العلاقات بين هذه المجموعات.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فإن “الخلافات المكتومة” التي زعزعت صفوف الوفاق جاءت إثر الخسائر المالية والبشرية الكبيرة التي تكبدتها هذه المجموعات خلال مواجهاتها الأخيرة ضد الجيش الوطني.

واندلعت ليلة الأربعاء اشتباكات مسلحة بين كتيبة معمر الضاوي التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق وكتيبة فرسان جنزور التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أُغلق على إثرها الطريق الساحلي الرابط مدينتي طرابلس والزاوية.

وفي سياق مُتصل، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق بدأت تفشل في إقناع الشباب بالقتال في صفوفها، كونها “تلفظ أنفاسها الأخيرة” وهو ما دفعها للاستعانة بمن وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين”، حسب وصفه.

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