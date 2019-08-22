يوفنتوس يعلن غياب ساري عن مواجهتي بارما ونابولي بسبب المرض

الدوري الإيطالي ينطلق يوم السبت المقبل بمواجهة بارما أمام يوفنتوس، مواجهة لن تشهد تواجد ساري.

وأشار يوفنتوس في بيانه إلى “ساري خضع لفحوصات طبية جديدة اليوم الخميس وأظهرت تحسنا في حالته”.

ورغم التحسن إلا أن “المدرب لن يتواجد على دكة البدلاء في أول مباراتين في الدوري أمام بارما ونابولي حتى يتعافى بشكل كامل من الاتهاب الرئوي الذي أصابه خلال الأيام القليلة الماضية”، وفقا لبيان النادي.

جيوفاني مارتيوتشيلو مساعد ساري هو من سيقود يوفنتوس خلال مواجهتي بارما ونابولي.

قرار إبعاد ساري جاء “لضمان تعافي المدرب بالشكل الأمثل”.

وتولى ساري منصب المدير الفني ليوفنتوس خلفا لمواطنه ماسيمو أليجري الذي رحل بنهاية الموسم الماضي عن تدريب السيدة العجوز.

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