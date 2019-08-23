تصفيات الدوري الأوروبي.. كوكا يغيب عن انتصار براجا وفوز إنجليزي في إيطاليا

وفاز براجا في البرتغال بهدف مقابل لا شيء في ذهاب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي.

وجلس كوكا على مقاعد البدلاء ولم يُشارك طوال أحداث اللقاء.

هدف انتصار براجا جاء في الدقيقة 74 عن طريق ريكاردو هورتا بعدما حول تسديدة من داخل منطقة الجزاء في شباك الضيف الروسي.

وفي لقاء آخر انتصر ولفرهامبتون الإنجليزي في إيطاليا على نظيره تورينو بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

الفريق الإنجليزي تقدم أولا في الدقيقة 43 بفضل رأسية بالخطأ من جليسون بريمر هزت مرمى تورينو.

وفي الدقيقة 60 نجح جوتا في تعزيز تقدم ولفرهامبتون بهدف ثان، قبل أن يُقلص لورينزو دي سيلفيستري النتيجة بعدها مباشرة بهدف أول لـ تورينو من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومع تقدم تورينو للهجوم، انطلق راؤول خيمينيز من بعد منتصف الملعب بقليل ليخترق الدفاع الإيطالي ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 72.

الإثارة استمرت ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ تورينو في الدقيقة 89 حولها أندريا بيلوتي بتسديدة صاروخية في الشباك.

ولفرهامبتون يعود من إيطاليا بانتصار مثير على تورينو.

وفي لقاء آخر خسر باوك اليوناني الذي يضم حتى اللحظة عمرو وردة، بهدف مقابل لا شيء أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الدقيقة 94 بعدما استغل مينتي ابينا كرة ساقطة من حارس مرمى الفريق اليوناني.

ولا يتواجد وردة في قائمة باوك الأوروبية في انتظار حسم مصيره قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل، لتحديد فرق مجموعات الدوري الأوروبي.

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