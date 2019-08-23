لاجازيتا ديللو سبورت: يونايتد قد يتعاقد مع يورينتي لتعويض لوكاكو

صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية ذكرت أن يونايتد يريد انتداب الإسباني فيرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعامين.

يونايتد لا يمتلك الكثير من الخيارات الهجومية في قائمته بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، دون تعويضه بمهاجم صريح.

ويعد يورينتي خيارا متاحا لـ يونايتد، بعد أن انتهى عقده مع توتنام هوتسبير، ولا يرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي.

يورينتي (34 عاما) لعب لأندية أتليتك بلباو، ويوفنتوس، وإشبيلية، وسوانزي سيتي، قبل أن يقضي موسمين مع توتنام.

المهاجم الإسباني المتوج بكأس العالم 2010، شارك في 35 مباراة الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل 8 أهداف، أهمها في شباك مانشستر سيتي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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