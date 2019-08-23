الجهيناوي يدعو لوقف القتال في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي التأكيد على أنه «لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية»، كما جدد «الدعوة لوقف الاقتتال والعودة سريعا إلى استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة» بين أطراف الأزمة في ليبيا، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية.

جاء تصريح الجيهناوي خلال «لقاء إعلامي مشترك» مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، عقب لقائهما أمس الخميس، بمقر وزارة الخارجية في تونس العاصمة.

وقالت الخارجية التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الجيهناوي وسيالة «مثّل مناسبة بحث خلالها الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة».

وأضافت أن الجهيناوي «عبّر عن أسفه لاستمرار الاقتتال بين الأشقاء، الشيء الذي ترفضه بلادنا ودول الجوار»، مؤكدا «حرص تونس على مواصلة مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في سبيل مساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى إيجاد حل من خلال المشاورات السياسية وتحقيق التوافقات المطلوبة حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء».

وأكد الوزير التونسي «أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، مجددا الدعوة لوقف الاقتتال والعودة سريعا إلى استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مبرزا الدور الذي تلعبه بلادنا، بحكم الجوار والأواصر التي تربط الشعبين التونسي والليبي والمصالح المشتركة بينهما، في المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والفاعلة».

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