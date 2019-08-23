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أول مركز طبي متخصص في علاج وتأهيل أطفال التوحد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، إن إنشاء أول مركز طبي متخصص في تشخيص وعلاج وتأهيل أطفال التوحد جاء التزامًا من وزارة الصحة بواجبها في مساعدة أسر الأطفال المصابين بالتوحد لمواجهة التحديات منذ اللحظة الأولى التي يعلمون فيها أن طفلهم يعاني اضطرابات معقدة في نمو الدماغ.

وذكر عيسى، خلال الإعلان عن إطلاق أول برنامج تدريبي لمنتسبي المركز الوطني لعلاج أطفال التوحد والمزمع توظيفهم بعد اجتيازهم برنامج التدريب، أن المركز سيقدم حلولًا دائمة لمعاناة الأسر الليبية التي تتحمل عناء السفر الطويل خارج ليبيا بحثًا عن العلاج المناسب لأطفالهم.

وقال عيسى، إن المركز الوطني لتشخيص وعلاج وتأهيل أطفال التوحد لن يكون مركز ترددي بل سيكون مركز إيوائي مكتمل ومتخصص يعتمد التقنيات العلاجية الحديثة وأشبه ما يكون بالمدينة المتكاملة التي ستمنح للحالات الشديدة فرصة وجود مرافق معها أثناء فترة العلاج.

وأشار وكيل عام وزارة الصحة إلى اهتمام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بدمج أطفال التوحد في التعليم العام بما يحقق المساواة بينهم وبين أقرانهم، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية على تقديم خدمات علاجية متميزة لأطفال التوحد.

وأعلن وكيل عام وزارة الصحة، أن الوزارة ستمنح فرص تدريب بالخارج طويلة الأمد لمنتسبي المركز وستوفر لهم فرص استكمال الدراسة بالداخل والخارج مع منحهم فرصة الاختيار بين الإيفاد بالداخل أو الخارج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ها تعلم انه لا وجود لمرض التوحد ..!!!
    انما كل ما في الامر هو البعد الاسري عن تربية الأولاد ،،!!
    لم نسمع من قبل لوجود مرض اسمع التوحد إطلاقا ، انما مع تطور الحياة أصبحت التربية الاسرية شيء غامض وغير واضح ليعض الأسر والعاءلات وخاصة الشريحة الغنية من المجتمع – أصبحت التربية عبارة عن ألعاب بلاي ستيشن وألعاب الكومبيوترية – وفيسبوك ووجبات طعام سريعة ،
    ام تعد الام تطبخ في المنزل والأب يتعشى او يتغذى في البيت – والأطفال أصبحوا متشتتين الذهن لا يعلمون ما هو الصحيح من الخطا – أمن الصعب في تكوينهم الذهني تكوين صداقات او طرح افكارهم او ممارسة نشاطهم الطفولي بشكل طبيعي – وخاصة في ضعف التربية الاسرية . وهذا يسبب انعزال الطفل وترسخ في ذهنه الشعور المطلق بعدم الاهتمام الآخرين من حوله بما يفعله او بِمَا يفكر به . وهذا يسبب في انعزال بعض الأطفال والانطواء على أنفسهم .

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