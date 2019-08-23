دمج خمس مديريات أمن في مديرية واحدة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرارا يقضي بدمج خمس مديريات أمن في المنطقة الغربية في مديرية أمن واحدة، وفق قراره رقم (1506) لسنة 2019 الصادر يوم 20 أغسطس الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تدمج مديريات الأمن (الرجبان – جادو – الرحيبات – الحرابة – كاباو) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى (مديرية أمن جادو) ويكون مقرها بلدية جادو».

ودعا قرار المفورض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في مادته الثانية إلى العمل به من تاريخ صدورها، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.

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