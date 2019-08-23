بين مجموعة الست والسبع والثماني التاريخ يتحدث في لقطات مصورة

تشهد مدينة بياريتز الفرنسية انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، المعروفة بـ(G7)، والتى تجتمع بشكل سنوى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا السلم الدولى، والاقتصاد العالمى، والمناخ.

ويعود تاريخ تدشين هذه المجموعة إلى عام 1974 بدعوة من الولايات المتحدة لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمى، وتكونت المجموعة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا الغربية (آنذاك)، واليابان وفرنسا.

وفى العام التالى دعا الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان زعماء حكومات ألمانيا الغربية، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى قمة في رامبوليت، وتم الاتفاق بين الزعماء الستة على تنظيم اجتماع سنوي تحت رئاسة متناوبة، مشكلين بذلك مجموعة “الستة”.

انضمت كندا إلى المجموعة بناء على توصية الرئيس الأمريكي جيرالد فورد، وأصبحت تعرف بـ(مجموعة السبع)، ويُمثل الاتحاد الأوروبي من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي وزعيم الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وما أن وضعت الحرب الباردة أوزارها بتفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، أصبحت روسيا الدولة الوريثة الشرعية لهذا الاتحاد، وبداية من قمة نابولي عام 1994، دُعي المسئولون الروس لحضور هذا التجمع بصفة مراقب مع زعماء مجموعة السبع بعد انتهاء القمة الرئيسية، وعُرفت هذه المجموعة بمجموعة “السبعة زائد واحد”، وبمبادرة رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون، انضمت روسيا بشكل رسمي إلى المجموعة في عام 1997، وأصبحت تدعى بمجموعة الثمانية (G8) . في عام 2014، تم تجميد عضوية روسيا في مجموعة الثماني بسبب تدخلها في الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، ومنذ تجميد عضوية روسيا في المجموعة، أصبحت المجموعة تعرف باسم (مجموعة السبع)، وقد حلت العاصمة البريطانية لندن مكان مدينة سوتشي الروسية لاستضافة القمة في عالم 2014. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدعم عودة روسيا إلى المجموعة من جديد، إلا أن هذه الدعوة لا تزال موضع تفكير باقى الأعضاء. وتأمل الدول الاعضاء أن تحظى قمة بياريتز بقدر أكبر من التوافق عن سابقتها التى استضافتها كندا العام الماضى، حيث بدا الخلاف واضحًا حول الاقتصاد وقضايا المناخ بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وباقى قادة المجموعة فى لقطات مصورة رصدتها عدسات وكالات الأنباء الدولية.

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