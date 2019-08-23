هنا بياريتز الفرنسية.. درة الأطلسي تستعد لاستقبال قادة مجموعة السبع| صور

تواصل مدينة بياريتز الفرنسية استعدادتها لاستقبال فعاليات قمة مجموعة السبع الكبرى (G7) .

وأظهرت عدسات وكالات الأنباء الدولية الانتشار الأمنى المكثف لتأمين المدينة الساحلية الواقعة على المحيط الأطلسى.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت فى وقت سابق توفير 13 ألفًا و200 فرد من الشرطة ومن قوات الدرك لتأمين قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وتفوق قوة التأمين المخصصة للقمة التي تستمر ثلاثة أيام، في حجمها القوة التي كانت السلطات الفرنسية وفرتها في نوفمبر الماضي في العاصمة باريس لتأمين الاحتفالات بمرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي حضرها العديد من زعماء العالم إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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