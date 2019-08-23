ختام ملتقى الأطفال العرب الثاني والملتقى الكشفي العربي الرابع للإعلامي الصغير| صور

اختتمت مساء أمس الخميس أعمال الملتقى الكشفي العربي الرابع للإعلامي الصغير وملتقى الأطفال العرب الثاني، والمقامة بمدينة سير الضنية اللبنانية والذى أقيم فى الفترة من 17 وحتى 22 من الشهر الجارى ، تحت رعاية وزير الشئون الاجتماعية البناني و رئيس المجلس الأعلى للطفولة ريشار قيومجيان.

وصرح الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية بأن المجلس يولي اهتماما بقضية مشاركة الأطفال كحق ومبدأ، ولذا أعد المجلس الدراسات والتقارير والملتقيات وورش العمل مع الأطفال، ومن هنا جاء عقد ملتقى الأطفال العرب الثاني بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والمنظمة الكشفية العربية واتحاد كشاف لبنان والمجلس الأعلى للطفولة اللبناني.

وتضمن الملتقى عددا من ورش العمل، ترجم خلالها الأطفال ما تدربوا عليه في مجال الكتابة الإعلامية والمونتاج والتصوير بإعداد عدد من الأفلام القصيرة التي عبرت عن رؤيتهم حول القضايا التي تهمهم مثل المساواة وعدم التمييز، ومناهضة العنف، والتنمر، والقيم الإيجابية، وطالبوا بالمزيد من هذه الملتقيات بين الأطفال العرب لاتاحة تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتعبير عن آرائهم، وأعلنوا عن التزامهم بأن يكونوا إعلاميي المستقبل لنقل الكلمة والصورة الحقيقية والصادقة التي تصون الحقوق والخصوصيات وتعلي من القيم والمصلحة العامة وتعمل لصالح المجتمع.

وطالب الأطفال المشاركون بحقوقهم خاصة حقهم في المشاركة، ومارس المشاركون معهم حوارا حول نموذج ” تربية الأمل” الذي يسعى المجلس حاليا لتعميمه عربيا من أجل تنشئة جديدة أحد ركائزها التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، وتهدف إلى بناء الأمل لدى الطفل، من خلال تنمية وعي عقلانى مستنير يطلق طاقاته في التفكير الناقد والابداع، وتكسبه مهارات القرن الحادي والعشرين، وتبني قدراته في التعلم المستمر والعمل والحياة، وتؤهله للمشاركة بالاندماج الكامل في مجتمعه المحلي والعالمي، إلى جانب بناء السياسات والبيئات التمكينية الداعمة لتحقيق المفهوم الشامل للمواطنة.

وقال البيلاوي في كلمته الختامية أن ما تم في الملتقيين إنما يجسد رؤيتنا جميعا حول إعمال حقوق أطفالنا في المشاركة والتعبير عن الرأى، حيث عمل الأطفال معا عمليا وتطبيقيا وتبادلوا الرأي والتجربة والخبرة، بما يضمن لهم تنشئة جديدة قادرة على بناء مستقبل أكثر حرية وإنسانية.

وفى ختام الملتقى قام المجلس العربي للطفولة والتنمية بتكريم كل من ريشار قيومجيان، وعاطف عبد المجيد أمين عام المنظمة الكشفية العربية تقديرا لجهوده الفاعلة بين المجلس والمنظمة الكشفية العربية، والدكتور خالد قباني مدير عام مؤسسسات الرعاية الاجتماعية اللبنانية، وعددا من القيادات الكشفية اللبنانية.

شارك بحفل الختام عدد من القيادات الكشفية والتنموية في لبنان، بمشاركة 85 طفلا من تسع دول عربية هى: الأردن – تونس – الجزائر – السودان – سوريا – العراق – فلسطين – قطر – لبنان.

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