نشاط مُكثف لجمعية الكشافة العربية السعودية في أول أيام الدورة الكشفية القمية الثلاثون بمصر

انطلقت فعاليات الدورة الكشفية القمية الثلاثون المقامة بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية بمشاركة متميزة لجمعية الكشافة العربية السعودية، مع مختلف الجامعات المصرية، وثلاث جامعات عربية، من بينها ممثل المملكة جامعة الملك فيصل.

وأوضح رئيس الوفد السعودي القائد الكشفي خالد صالح بوبشيت أن برنامج الأمس تضمن العديد من الفعاليات التي شملت التخييم الخلوي، والتجديف ومبادرة قطرة ماء تساوي حياة، وحفل سمر، فيما يتضمن برنامج اليوم وغداً فعاليات قرية التنمية، وتعريف بالمناظرات، وزراعة الأسطح، والتخطيط للمبادرات، واليوم الوطني للدول المشاركة، وندوة بعنوان “جوالي اليوم آباء الغد” وورشة للجمهور، وزيارات خارجية.

وأشار بوبشيت إلى أن الدورة تتميز بتقديم فعاليات مجتمعية، من أهمها خدمات مجتمعية لتنمية الأفراد ذوى القدرات الخاصة بقرية شلقان، وتنمية وتعليم حرف للمرأة المعيلة وأعمال تنظيف لنهر النيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم وفاء النيل وكذلك ورش حكايات تثقيفية للأطفال حول عدد من آثار مصر الإسلامية.

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