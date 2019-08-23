لواء الصمود : جاهزون للنصر

ايوان ليبيا – وكالات :

ألمح لواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي إلى إعتزامه خوض معركة جديدة في طرابلس مع قرب إكتمال تجهيزاتها .

وقال المتحدث الرسمي باسم اللواء احميدة الجرو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن ” كل شيء قد اصبح الآن جاهزاً ”

وأضاف الجرو بأن الخبر الجميل الذي قال بأنه سيسعد كل من وصفهم بـ ” الاحرار الشرفاء الرافضين لحكم العسكر قد بات قريباً وعلى بعد لحظات ” وذلك على حد قوله .

ىأعلنت وكالة الأنباء التركية الرسمية ( الأناضول ) عن تطور في المعركة الدائرة بطرابلس مؤكدة وصول تعزيزات لمسلحي حكومة الوفاق في محاور القتال ونسبت هذا الخبر إلى ( بيان ) صادر عن هؤلاء المسلحين دون الكشف عن الجهة التي أصدرته .

وقالت الأناضول في خبر عاجل أوردته مساء الثلاثاء الماضي أن ” قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال (بمحيط ⁧طرابلس⁩) ضمن تجهيزات لـ”مرحلة جديدة” ستنطلق قريباً ” .

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