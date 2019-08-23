التشكيل – تريزيجيه في مركزه المفضل.. والمحمدي بديل مع أستون فيلا أمام إيفرتون

أستون فيلا يستقبل إيفرتون على ملعب فيلا بارك في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي اليوم الجمعة.

ويشارك تريزيجيه في الجناح الأيسر مع بقاء أنور الغازي على مقاعد البدلاء، بعد أن لعب الدولي المصري على الجهة اليمنى في أول مباراتين.

فيما يبدأ أحمد المحمدي المباراة من على مقاعد البدلاء بعد يوم من تجديد تعاقده، ويعوضه الفرنسي فريدريك جيلبيرت.

أستون فيلا خسر أول مباراتين أمام توتنام هوتسبير، وبورنموث، ويسعى لحصد أول 3 نقاط بعد العودة إلى الدوري الممتاز.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: فريدريك جيلبيرت – بيورن إنجليس – تايرون مينجس – نيل تايلور

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – جاك جريليش

الهجوم: جوتا – ويسلي – محمود حسن تريزيجيه

دكة البدلاء: جيد ستير – هنري لانسبري – كونور هوريهان – إزري كونسا – أنور الغازي – أحمد المحمدي – كيينان دافيز

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